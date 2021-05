Sáenz Peña: Claudia Escobar de ASECH: “El Estado debería brindar la seguridad que las escuelas necesitan”

Sáenz Peña – Claudia Escobar secretaria general de ASECH, se refiere a la inseguridad vivida en las escuelas y a la falta de vacunación al personal docente.

Reunida con Chaco Noticias, Claudia Escobar expresa:

“La inseguridad que transciende en lo educativo y que nos toca particularmente. Esto ha puesto a las escuelas en una situación complicada. Los robos y daños se practican en las instituciones por ejemplo la rotura de techos, de baños, el robo de computadoras, como asi también los docentes también son victimas de robos de motos de regreso a su casa, y todo esto nos hace ver la necesidad de que haya un mayor control sobre de seguridad sobre las escuelas. ¿Quién repone las computadoras robadas?, ¿Y los techos?. Nadie da dinero para la colocación de rejas en las instituciones, es un trabajo arduo que debemos realizar el cuerpo docente. Las cooperadoras donde los papás antes se sumaban con entusiasmo y colaboraban ya casi no existen. Desde el Estado se debería brindar la seguridad que las escuelas y docentes necesitan.”

Refiriéndose a las clases presenciales, Claudia agrega: “Con las perdidas de profesores por Covid, lo primero que se debe hacer es vacunar a todos los profesionales docentes. Si bien los directivos, algunos docentes de primaria ya están vacunados, es grande la falta de vacunación hacia los docentes de segundo nivel que pueden llegar a tener dos o mas burbujas, hasta moviéndose de localidad en localidad. Ellos no tienen ni primera dosis. Para volver a las presenciales, se debe implementar si o si la vacunación a todo el personal. En el Chaco, el 90% de las escuelas no está en condiciones de volver a las presenciales, ya sea, por motivos la falta de vacunación o falta de agua, instalaciones totalmente abandonadas por décadas. Falta todo ello, para lograr volver las presencialidades. Otro tema, hemos peleado mucho para la designación de suplentes, y el Gobierno instalo la una manera de hacerla virtual, es decir, hoy hay que subir los datos a una plataforma que funciona cuando quiere, y esto esta demorando demasiado haciendo que no podamos designar a muchos suplentes. Se eleva la documentación y esa plataforma no devuelve la respuesta a tiempo. No debe haber mas alumnos sin docentes, ni docentes sin alumnos.”

