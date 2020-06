Sàenz Peña ” Chima y Papuchi tras las rejas con celular ajeno

Personal de grupo COM, procedió este mièrcoles ,a la demora desde calle 14 entre 9 y 11 del Barrio Monseñor de Carlos de G. G. I., alias “Chima” de 20 años, y su acompañante B A. A., alias “Papuchi” de 16 años, y al secuestro de una motocicleta tipo 110cc, color negra, marca y modelo no visibles. Al pedírseles documentaciones mencionaron no poseerlas.

Motocicleta en regular estado uso y conservación y en poder del menor A. un teléfono celular.

Se hizo constar que realizadas averiguaciones, se estableció que aparato celular incautado interesa en causa supuesto hurto, denuncia radicada en la fecha en Comisaría Quitilipi por una ciudadana.

