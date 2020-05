Sáenz Peña celebra la palabra fue pensada a comienzos de año como uno de los espectáculos que engalanarían las festividades por el aniversario de la ciudad.

Programado para la segunda quincena de marzo el distanciamiento social obligatorio generado por la pandemia obligó a bajar, entre otras, las actividades celebratorias.

El entusiasmo de sus protagonistas llevó a que esta apuesta artística tuviera presencia virtual. Por ello, desde el viernes 22 han comenzado a habitar las redes los poemas recitados por una docena de saenzpeñenses que disfrutan del arte poético.

Un recorrido especial por la mejor literatura poética en español. Desde un deslumbrante poeta local radicado en Córdoba pasando por los venerables Borges o Quevedo. La poesía de Olga Orozco y Alfonsina Storni. La fiesta sonora de Girondo, el infaltable Neruda y nuestro icónico Julio Cortázar son algunas de las estaciones literarias de este encuentro que es la antesala a una futura presentación en la sala del CCM.

Finalmente el espectáculo que sale en spots audiovisuales diarios tendrá también participación de jóvenes músicos de la comunidad.

La Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana agradece a quienes con su talento enriquecen el acervo cultural del centrochaqueño.

