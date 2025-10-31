Sáenz Peña: cayó una banda de desarmadores de motos

La Policía del Chaco detuvo este miércoles por la noche, en Sáenz Peña, a cuatro jóvenes -entre ellos, tres menores de edad-, integrantes de una banda de ladores y desarmadores de motos, al tiempo que recuperó también dos motocicletas enteras y varias motopartes.

El operativo fue relizado por efectivos del 911 y del Cuerpo de Operacioens Motorizadas (COM), en el barrio Ex Aeroclub de Sáenz Peña.

Según informaron oficialmente, los cuatro jóvenes (uno mayor y tres menores) fueron sorprendidos y detenidos justo cuando desarmaban una moto robada hacía apenas minutos.

Fue en el marco de patrullajes y controles coordinados con el municipio para frenar el tránsito de ciclomotores robados.