Sáenz Peña: Integrantes del Centro de Jubilados Municipales programan reuniones de interés para adultos mayores

Sáenz Peña – Ricardo Montenegro desde el Centro de Jubilados Municipales detalla e invita en diálogo con ChacoNoticias, a los interesados a participar de la reunión de hoy con el Gobernador Jorge Capitanich y el martes con autoridades de INSSSEP: “Ayer a la tarde nos avisan que quieren hacer una reunión con los adultos mayores, un conversatorio, donde estará el subsecretario de adultos mayores de la provincia. Cedimos como siempre con las puertas abiertas de nuestro local.”

“Recibimos además la noticia que estará también el señor Gobernador en la reunión con nosotros, un alago realmente. La invitación para todos a partir de las 18:0hs en calle 0 entre 15 y 17 del barrio Reserva Este. El martes tendremos una reunión con todos los jubilados que tengan inquietudes o consultas, junto con el presidente del INSSSEP. Dos reuniones importantes en pocos días, asi que esperamos puedan asistir todos los interesados.”

“El señor Morante siempre estuvo dispuesto a venir, escucharnos, tenemos una amistad y ahora que comenzará una recorrida por Chaco, comenzará con nosotros. Es una oportunidad linda, un encuentro en el y los jubilados de manera directa. Esperemos que estas reuniones sean provechosas, de soluciones prontas, no de “campaña”. La gente a veces piensa que nosotros no nos movemos, no hacemos trámites, hoy y el martes tendrán oportunidad de hacer sus quejas y reclamos de manera directa con estas autoridades.”

