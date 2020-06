Sáenz Peña.- Campaña de vacunación antirrábica y desparasitación gratis

Bajo estricto cumplimiento de protocolo de bioseguridad se retoma la campaña de vacunación antirrábica y desparasitación gratis en la Dirección de Veterinaria Municipal, ubicada en calle 15 entre 10 y 12 del centro.

La atención es de lunes a viernes de 8 a 11 horas, por orden de llegada.

Se debe remarcar que solo es vacunación antirrábica y desparasitación, no se aplican otras vacunas.

El animal debe estar sano, ser mayor de tres meses y las hembras no deben estar preñadas.

Además, la mascota debe contar con collar y correa para facilitar la vacunación y debe concurrir solo una persona por animal.

Los propietarios deben utilizar el tapaboca obligatorio.

