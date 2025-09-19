Sáenz Peña: Camila Ludueña bailarina nominada al Martin Fierro

Sáenz Peña – ChacoNoticias se reunió con la bailarina local Camila Ludueña, quien fue nominada al Martin Fierro Nacional de la Danza 2025: «Está dominación a los Martin Fierro es un logro muy grande para mí, como para la provincia. Inició todo esto como por mi gusto a la disciplina como también por el apoyo constante de mi madre. Inicie en la Colectividad Cirio Libanesa y luego fui rotando en varias academias.»

«Cada colectividad y academia es totalmente diferente, y es un desafío para mí, algo que me encanta. Participe en encuentros locales, provinciales y nacionales en todo este año, representando a Sáenz Peña y Chaco y tuve oportunidad de ganar. Tuve un reconocimiento por un vestuario que lo diseñó mi mamá también. Al enterarme de esta nominación es una experiencia única, una noticia que no todos los bailarines la tienen, algo inigualable. Tengo que estar el día 07 de diciembre en Buenos Aires. Agradezco a toda mi familia, sobre todo mi mamá, mis amigos y compañeros de la academia.»

«Bailo de lunes a domingo, ensayando entre 3 y 4 horas, trabajando todo, improvisación, rostros, bailes específicos. Me siento muy cómoda haciendo esto, estoy muy feliz de esta oportunidad. Espero me vaya bien en diciembre como representante de la provincia de Chaco. Estoy muy agradecida por está oportunidad.»

«Tengo 15 años y aliento a todas las chicas que les gusta este camino, a qué se esfuercen, se muestren y vayan siempre para adelante, sin miedo a nada.»