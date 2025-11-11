SÁENZ PEÑA: Buscan a una adolescente que desapareció tras discutir con su novio

La comunidad del barrio Tiro Federal de Sáenz Peña se encuentra en alerta por la desaparición de Valentina Victoria Ledesma, de 13 años, vista por última vez el lunes a las 20:50, cuando salió a caminar con dos amigas, también de 13 años. Según el testimonio de su prima Sofía, de 18 años, con quien convivía desde hace un mes, las amigas contaron que Valentina se quedó en la plaza de avenida 28 y calle 5, y les comentó que iba a encontrarse con un chico llamado Luis, de quien se desconocen más datos.

La denunciante explicó que la joven había discutido el día anterior con su novio, de 15 años, domiciliado en el barrio Irigoyen, aunque este negó haberla visto. Sofía relató, además, que intentó comunicarse con la madre de la menor, Yessica Ledesma, pero no obtuvo respuesta: «No le importa la vida de Valentina», afirmó en la declaración.

Desde la Comisaría Cuarta se confirmó que se dio intervención inmediata a la Fiscalía N° 3 y que se activó el Protocolo de Búsqueda de Personas. Valentina mide 1,57 metros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello negro y ojos marrones. Vestía jean negro de botamangas anchas, musculosa tipo top negra y azul, y zapatillas negras con bordes rosados.

Como distintivos, lleva una pulsera con perlas rosadas y una negra, otra trenza roja con corazón, y una cadenita plateada con dije del «Yin-Yang». Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse al 911 o a la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña.