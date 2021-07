Sáenz Peña: ATE visita por tercera vez al CIC Néstor Kirchner luchando por los derechos de los trabajadores de sanidad

Sáenz Peña – ATE Seccional de la localidad visitó el CIC Néstor Kirchner para apoyar la lucha de los trabajadores de Salud ante tantas faltas a sus derechos. ATE Seccional Sáenz Peña publicó en los muros de sus redes sociales:

“Por tercera vez visitamos en CIC Néstor Kirchner, no conseguimos hablar con los directivos para plantear la problemática de los trabajadores, gestión ineficiente, falta de transparencia en el plan SUMAR, falta de profesionales médicos, desorganización en los turnos. Las mamás están desde las 09:00 hasta las 15:00 horas para conseguir un turno para pediatría que recién es al día siguiente. No encontramos odontólogo, una anomalía total. Hay personal que estuvo en contacto con personas positivas de Covid-19 y no se tomaron ninguna medida protocolar para los casos de contactos estrechos.

ATE siempre esta.”