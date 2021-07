Sáenz Peña: ATE continúa la lucha para que el RAM San Roque no sea mas un “depósito de ancianos”

Sáenz Peña – Conferencia de prensa de ATE Sáenz Peña donde Ricardo Luna habla sobre las medidas tomadas ante los hechos terroríficos vividos en la RAM San Roque.

Entrevistó Chaco Noticias a Ricardo Luna, miembro de ATE quien expresó:

“En el ámbito de Desarrollo Social, en el RAM San Roque Residencia de Adultos Mayores, es nuestra lucha actual y de ya hace meses. Venimos denunciamos una serie de hechos que se llevan a cabo; desde violencia laboral, institucional, como la practica laboral desleal por parte de las autoridades y la precarización. Además, cabe recordar la influencia por parte de los mismos a no tener libertar de participación sindical. Acordamos con la Sra. Goiti subsecretaria de Desarrollo Social, para darle un final a esa situación y sin concretar nada, rompió el acuerdo. Respecto a los residentes de la institución, se encuentran en un ámbito sin recibir atención de calidad ni condiciones de medioambiente, como baños, colchones, camas, alimentación, control médico periódico de buena calidad. Se entendió en algún momento, que el mal trato viene por falta de personal de la institución, pero eso no es así. Los mismos se encuentran en estado de precarización absoluta.”

Walter Ojeda, delegado de la RAM San Roque, añadió: “Estoy en representación de mis compañeros y del área de enfermería para resaltar que la sra. Gladis Moreira expresó que el abandono de los abuelos y el decaimiento institucional, es culpa del personal y eso no es así. Llevamos registro de cada vez que se informo a la sra. Moreira sobre los distintos pedidos de medicamentos, pañal, atención médica para las abuelos al cual nunca ella prestó atención, ni recibimos soluciones. En las radios ella expresó que la muerte de uno de los ancianos, fue culpa del personal de esa noche. Eso no es asi. El personal no tiene ni siquiera un protocolo a seguir ante el fallecimiento de algún abuelo. Entonces lo que el personal hizo, fue informarle esa noche a la sra. Moreira sobre lo ocurrido y ella no hizo mas que desligarse de su deber como encargada. Además, el personal precarizado de esa noche era una enfermera que no es universitaria y se encontraba solo a disposición de 31 abuelos. A las 2am fue el fallecimiento, la sra. Moreira apareció a las 4am y hasta las 6am nos encontrábamos trabajando con el cadáver presente. Lo que notamos es un actitud de despreocupación mostrando desligarse de su deber para recargar la culpa en el personal, sin buscar ni brindar soluciones. Esto vivimos hace casi un año, desde que ella asumió. Esperamos, además, las medidas que tomaría la sra. Goiti las cuales brillan por su ausencia. Lo que ella si realizó fue una reunión con personal del RAM para demandar que no se unan al sindicato por que serían privados de la beca que reciben.”

“Es una violación a leyes, el impedimento de libertad sindical a trabajadores. Así que llevaremos adelante la denuncia basándonos en haberles quitado los derechos tanto a los trabajadores como a los abuelos. Queremos que la RAM no sea un “depósito de ancianos” sino que sea un lugar apto para los mismos dentro de sus derechos fundamentales.”, añade Luna.

