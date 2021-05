Analia Martínez se refiere a la situación económica de comerciantes: “No tenemos mas agujeros en el cinturón. Necesitamos que el Gobierno nos ayuda a salir de esta depresión económica”

Sáenz Peña – Analia Martínez, comerciante de la localidad nos habla de la situación económica que atraviesan los trabajadores y los clientes.

Analia Martínez recibe a Chaco Noticias, para contarnos:

“Estamos tratando de compatibilizar la salud con el comercio. Nos tocó con mi marido luchar contra el Covid. La circulación es bastante baja y nos hace atravesar una situación mucho mas dura que el año pasado. Hay menos demanda, economía muy mala, el aumento de precios tuvo injerencia al igual que los salarios congelados. El año pasado a pesar de que estuvimos cuarenta y cinco días encerrados, igual se logró trabajar, pero este año la situación laboral y situación económica de la gente está deprimida.”

“El Gobierno debería plantear alguna estrategia para salir de esta situación económica. Se debería busca de alguna manera alivianar a los comerciantes, desde el mas pequeño hasta el mas grande. Un incentivo a la gente y a los comerciantes. Los gastos están, los impuestos igual y ante la situación de pandemia también hay otros gastos y todo sigue incrementando. No tenemos mas “agujeros en el cinturón”. Debe haber grandes medidas y no créditos para salir del momento. Este año es mas desesperante que el pasado. Si buscamos una política económica que nos ayude a salir de la economía en la que hemos caído podríamos salir de esta depresión mediante herramientas que nos den, por ejemplo congelar la inflación. A la gente no le alcanza el dinero. Prioriza la canasta básica y la indumentaria y calzado ya no tiene lugar. “

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir