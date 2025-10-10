Sáenz Peña :Allanamiento por narcomenudeo: dos personas detenidas y droga secuestrada

La División Microtráfico Interior realizó un operativo en el barrio San Cayetano donde secuestraron cocaína, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento. Una mujer detenida y el otro presenta pedido de captura activo.

Alrededor de las 20:40, efectivos de Microtráfico concretaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 6 del barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes y Ley Provincial N° 2304-N de Narcomenudeo.

La medida judicial fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, a cargo del Dr. Luis Alberto Kubicek, con intervención de la Fiscalía Antidrogas N° 1, a cargo de la Dra. Ana Mariángeles Benítez, y contó con la presencia del Ayudante Fiscal Federico Paz.

Durante el procedimiento, secuestraron 76 envoltorios con cocaína, con un peso total de 17 gramos, además de dos teléfonos celulares (Samsung A05 e iPhone 7), una tijera, recortes de nylon de distintos tamaños, un encendedor, un cuaderno con anotaciones varias y la suma de $115.800 en efectivo.

En el lugar detuvieron a dos personas, una mujer de 33 años, moradora e investigada en la causa y un hombre de 32 años, quién presenta un pedido de captura activo por una causa por usurpación, con intervención del Juzgado Correccional a cargo del Dr. Carlos Enrique Verbeck.

Ambos involucrados fueron trasladados hacia la Comisaría Segunda local para las actuaciones judiciales correspondientes.