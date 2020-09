Sáenz Peña: Al ver a la policía abandonaron una moto denunciada como sustraída

Intervino personal del Departamento Investigaciones Complejas y restituyeron el bien a su propietario.

Este procedimiento se llevó a cabo en el casco urbano de la ciudad Termal. Los agentes de Investigaciones fueron informados a través de una de una denuncia realizada el sábado en la Comisaria Cuarta, donde una mujer dio a conocer que sustrajeron su motocicleta Yamaha Ybr, color negro, de 125 cilindradas.

Por tal motivo, iniciaron un rastrillaje por distintos barrios de la ciudad. Ayer, al circular por el barrio Tiro Federal, observaron a tres personas quienes al notar presencia policial deciden darse a la fuga.

Seguidamente, en el lugar hallaron una motocicleta abandonada, por lo que verificaron a través del Sistema de Padrón Unificado Motovehicular, la misma resulto ser la buscada.

Finalmente, secuestraron el rodado y trasladaron a la unidad correspondiente donde se continúo con las actuaciones legales.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir