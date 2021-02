Sáenz Peña – AJUDOCH invita a todos a sumarse en la plazoleta Sarmiento este miércoles en defensa y reclamo por los derechos docentes.

AJUDOCH, se reúne en la plazoleta Sarmiento de la localidad Sáenz Peña, para dar a conocer sus reclamos y defensa por los derechos docentes.

En contacto con Chaco Noticias miembros de AJUDOCH, Mario Ferreyra y Miriam Tello, nos cuentan:

“Decidimos reunirnos a partir de ahora en este lugar, para tratar de concentrar nuestra lucha en un solo lugar. Realizamos esta invitación a los que están y no están afiliados a que se acerquen este miércoles 3 de febrero en Plazoleta Sarmiento en calle 8 avenida 1, a partir de las 19hs para solicitar el pliego de condiciones, lo que se considera como pauta salarial para que los docentes medianamente puedan empezar en condiciones dignas su labor, aquello que no se trata en la comisión de política salarial hace mas de veintidós años. No se paga la relación 13 ni el cargo testigo de 2225. para el maestro de grado, mas otras reivindicaciones que los docentes presentarán para dar a conocer. Queremos que los gremios docentes sean uno, con el mismo fin como docentes, para asi plasmar, discutir y analizar la situación docente de cara, en este inicio 2021.” aclaró Ferreyra.

Añade Miriam Tello: “Para iniciar las clases, primero necesitamos cobrar la deuda del año pasado, la pauta salarial 2020 y 2021. Teniendo en cuenta que los años pasados aparénteme tenemos pocas posibilidades de cobrarlos, necesitamos a todos los docentes nos acompañen. Nadie hace nada por nadie, todos debemos salir a luchar por nuestros derechos, sobre todo por nuestro sueldo. Muchas disputas hubo respecto a que el año pasado no hubo clases, si las hubo y fue gracias a cada docente que llevo al hombro las clases virtuales; los directivos repartieron cuadernillos casa por casa, como fotocopias y mucho mas. Estamos de acuerdo en que los papás deben acompañarnos en esta lucha exigiendo el regreso a clases pero con las condiciones dadas. Condiciones para cuidar la salud de nuestros alumnos, sus familias y nosotros, como mínimo debemos contar con agua potable, establecimiento limpios, porteros, bombas que fueron robadas habiendo sido compradas por el mismo equipo docente. Es imposible vivir con el sueldo que cobramos. Hace varios años, vienen los robos a las instituciones, los docentes trabajan por su cuenta para la reparación de cada puerta, ventana o recuperación de elemento.”

