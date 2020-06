Sáenz Peña: Abandonando una motocicleta al notar la presencia policial

Anoche, los efectivos de la División Investigaciones Complejas de la Termal, secuestran una moto de dudosa procedencia, en el Barrio Sarmiento, con anomalías en el chasis. La Policía busca dar con el propietario.

Cerca de las 22; los agentes al estar realizando un operativo propio, por el Barrio Sarmiento, en calle 1, observan el pasar de un sujeto a bordo de una motocicleta, 110 cilindradas, color negro, a gran velocidad.

De esta manera, los efectivos procedieron a seguirlo y al estar entre calle 36 y 38, el individuo al notar la presencia policial, abandona el rodado en la vía publica, perdiéndose de vista, ingresando por los pasillos del lugar.

Seguidamente, al verificar el rodado, marca Honda, modelo Wave, color negro, notaron que el número de chasis presentaba adulteración y en el baúl un boleto de compra y venta. Procediendo, al secuestro de dudosa procedencia y enviado hacia la Comisaria Local, para los fines legales.

