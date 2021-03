Sáenz Peña: A pesar de la situación, comerciantes apuestan a emprendimientos propios

Sáenz Peña.- Waldemar Axel, empresario y comerciante de Sáenz Peña se refirió a la recorrida que hace por la provincia vendiendo sus productos de fabricación propia, como muebles, confección de ropas y venta de electrodomésticos entre otras variantes.

Axel destacó: Estamos muy contentos porque tenemos gran aceptación en la gente con los productos que ofrecemos, estamos cerca de cada cliente, para darle alternativas a través de RED MAX POWER.

Inseguridad.-

“Por otra parte estamos muy preocupados por la inseguridad que estamos viviendo, el gran ausente en la sociedad es el estado en estas situaciones. Existe una falencia en lo social, educación, salud y seguridad. Los comerciantes hoy estamos expuestos y vulnerables por falta de seguridad, cuando sufrimos perdidas no recuperamos nada, al contrario el estado sigue ausente al igual que la Justicia. El estado en todos sus niveles es el gran mantenido por la sociedad, y no responde a las necesidades y respuestas que quiere la comunidad. Los intendentes, diputados y funcionarios solo se ocupan de sus temas y no de los grandes problemas que tenemos los ciudadanos, no podemos seguir aceptando que se destinen presupuestos a cosas que no llevan a nada, es hora de que tomemos conciencia de los que realmente nos está pasando.”

