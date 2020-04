Sáenz Peña: A partir de hoy quienes no tengan barbijos en supermercados o cajeros autòmaticos , serán obligados a volver a sus casas

La Municipalidad de Sáenz Peña informa que a partir de este miércoles todas a aquellas personas que se encuentren en las filas de cajeros automáticos, farmacias o supermercados, y no tengan puesto un protector facial, se los hará regresar a sus domicilios, se informó de la Secretaría de Gobierno a cargo Diego Landriscina.

El control en esos lugares estará a cargo del personal de Prevención Ciudadana e Inspección General.Esta medida tiene como objetivo reforzar la prevención del virus COVID-19.

Cabe remarcar que todos somos posibles portadores del virus, finaliza el comunicado de Gobierno municipal.

