Sàenz Peña : A mano armada roban una suma de $ 13.000 pesos de una rotisería

La denucia fue realizada por el dueño de una rotiseria ubicada en calle 6 y 11 Barrio Lamadrid, segùn la denuncia, el hecho ocurrio pasadas las 23 horas cuando ingreso un masculino a encargar un pedido, se paró en la puerta, luego ingresa otro masculino, les apunta con un arma de fuego y exige la recaudación además los teléfonos celulares de los empleados, en el lugar se hallaban dos cocineros, un encargado y un delivery, seguidamente los cocineros le entregan sus celulares y uno más de la empresa, más el dinero recaudado rondando suma pesos $13.000.

Además quisieron sustraer un motovehiculo pero no lograron que arranque. Posteriormente estos sujetos se dieron a la fuga por calle 11 Estos, se desplazaban en una motocicleta 110 CC, sin carenado, uno vestía buzo negro con capucha, otro campera verde tipo rompe viento y un tercer sujeto que no vieron como vestía, usaban barbijo color blanco.

No hubo personas lesionadas. No hay cámaras de seguridad en el lugar. Se invitó damnificado a radicar denuncia. Se investiga.

