Sáenz Peña: 3 heridos de arma blanca por enfrentamientos entre pueblos originarios

En la madrugada de este jueves, se vivió un nuevo enfrentamiento entre personas de pueblos originarios, con personas heridas entre ellos un menor de edad.

Efectivos policiales, toman conociendo sobre un desorden de gran magnitud en calle 35 entre 12 y 14 del barrio Pablo VI , un grupo de 20 personas aproximadamente , etnia aborigen, se agredían recíprocamente, lanzándose elementos contundentes, conduciéndose a dos de ellos, C. G. 22 años y C. W. 40 años, quienes presentaban heridas de arma blanca, siendo trasladados en ambulancia al nosocomio local y en poder del último se secuestró un machete de 70 cm de largo .

Posteriormente se tomó conocimiento del ingreso al Hospital de un menor A. E. de 15años, domiciliado en el lugar de la gresca, también con herida arma blanca, examinado el adolescente , presenta HERIDA CORTO PUNZANTE EN REGIÓN DEL OMÓPLATO IZQUIERDO, REGIÓN AXILAR Y COSTILLA IZQUIERDA, permanece internado en nosocomio en observación; C. G. presenta CORTE EN EL ARCO SUPERCILIAR Y MEJILLA IZQUIERDA, ESCORIACIONES EN AMBAS RODILLAS, C. W. presenta HERIDA CORTANTE SUPERFICIAL EN CUERO CABELLUDO REGIÓN PERITO TEMPORAL.

Lográndose a horas 03:40, aproximadamente que se restablezca el orden en barrio.

