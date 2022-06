Sáenz Peña: Autoridades del INSSSEP se reunirán con afiliados del Centro de Jubilados Municipales

Sáenz Peña – Alberto Neusfamer del Centro de Jubilados Municipales invita a afiliados a un encuentro con autoridades del INSSSEP: “Queremos dar la primicia a los afiliados de INSSSEP que el día viernes 24 de junio a las 17hs vendrán los directivos del INSSSEP, el vocal de los pasivos y representantes de liquidación. Los invitamos para que se sumen, ya que es difícil lograr que puedan venir todos ellos, y puedan plantear sobre las liquidaciones incorrecta o cualquier tema del cual quieran recibir asesoramiento.”

“Queremos buscar que el afiliado tenga más derechos, el tema del plus será algo más por dialogar. El centro está en calle 0 entre 15 y 17 del Reserva Este. Estaremos a partir de las 15hs para recibir a todos. La mayor falencia que hoy por hoy padece el afiliado, es no conocer la realidad del estado en el que se encuentra el INSSSEP.”

“Algunos, hablan que se encuentra en banca rota, ya que una resolución reciente solicita un aporte para que se mejore la situación económica de esta entidad. Sea como sea, queremos saber la realidad de todo esto, para nos repetir lo que ya pasó una vez dónde tuvimos que “pagar los platos rotos” para nada.”

“Hoy por hoy el jubilado no puede hacer un aporte, pero se verá la forma de ayudar si verdaderamente el día de mañana mejorará INSSSEP, pero es totalmente desconocido hacia dónde va toda la plata. El afiliado del interior estará presente para sentarse a dialogar y a resaltar que no estamos para que nos mientan, porque somos gente grande y no somos ignorantes ni analfabetos.”

“Invito nuevamente a todos aquellos que quieran sumarse. Si no se plantean estos temas para solucionarlos, las cosas seguirán igual. Está me parece una buena oportunidad, ya que nunca escuché que una entidad convoqué a todos los afiliados.”

