Sabor amargo para For Ever en la previa de su cumpleaños 109

El Negro se sintió perjudicado por un supuesto penal no cobrado producto de un mal arbitraje de Julio Barraza y cosechó su segunda derrota de local en un total de 24 partidos disputados hasta el momento. El domingo 31 enfrentará a San Martin de Tucumán, pero previamente visitará el sábado 23 a Agropecuario y luego (el miércoles 27) jugará contra Tristán Suarez de local.

En la previa de un nuevo aniversario institucional, For Ever colmó el estadio “Juan Alberto García” pero no pudo celebrar su tercera victoria consecutiva. El “Negro”, que el próximo 27 de julio conmemorará 109 años de rica historia, cayó 2 a 1 frente a Instituto de Córdoba en la soleada tarde resistenciana. Los goles fueron convertidos por Patricio Cuchi a los 14 del primer tiempo, mientras que David Valdez empató para el local a los 27 de la primera etapa. En el complemento, Franco Watson marcó el segundo y definitivo para la visita a los 16 minutos.

Al margen de esta derrota, los dirigidos por Daniel Cravero siguen en zona de Reducido de la Primera Nacional, pero con más partidos jugados respecto a quienes están en esa posición. Por su parte, el Albirrojo suma una racha positiva de seis partidos sin derrotas, con cuatro victorias y dos empates, para llegar a la tercera ubicación detrás de Belgrano de Córdoba y San Martín de Tucumán.

La primera etapa

Arrancó mejor el equipo de Lucas Bovaglio, a partir del manejo de Franco Watson y las diagonales de Patricio Cucchi. Así, organizó un par de aproximaciones que generaron la primera alerta en el arco de Gastón Canuto. A los 14, los mismos protagonistas tuvieron un momento de inspiración para la apertura del marcador. En gran jugada colectiva, Watson filtró la pelota hacia la izquierda para Sebastián Corda y el “centro de la muerte” lo encontró al 9 (Cucchi) para empujarla a la red.

Sintió el impacto For Ever y cambió. Comenzó a presionar más alto, a manejar el balón y a generar algunas jugadas de riesgo. Sin embargo, en una contra a los 19, el otro lateral (el 4, Giuliano Cerato) remató de volea un centro desde la izquierda, la que fue controlada cerca del poste izquierdo por el arquero forevista. En la reacción, Martín Garnerone remató de frente al arco de Jorge Carranza (el capitán de 41 años), pero el balón se fue un metro por encima del travesaño defendido por el arquero del albirrojo.

A los 26, un derechazo desde afuera del área pasó muy cerca del segundo palo del arquero cordobés, lo que hasta ese momento se transformaba en el mejor de los dirigidos por Cravero. En la siguiente, a los 27, el capitán David Valdez anotó con la rodilla derecha el empate, aprovechando una de las fortalezas del local: la pelota parada, el centro y el gol.

A los 31, otra jugada por el lateral provocó la gran estirada de Canuto ante el cabezazo del mismo Cucchi. Lo mejor del cordobés se generaba desde los laterales y el 9 aprovechaba todas las ventajas defensivas hasta ese momento. Sintieron ambos equipos el trajinar y la intensidad de los primeros 30. Por eso, en los últimos 15 minutos del primer tiempo, decayó el ritmo de juego. Así, el empate pareció lo más justo de la primera parte.

El complemento

A los 15 minutos del complemento, el remate de Álvaro Cuello se fue apenas desviado. Pero un minuto después y en el mejor momento del Negro, el cabezazo de Franco Watson hacía estéril la estirada de Canuto tras el centro desde la derecha. Las cosas 2 a 1 y nuevamente a remar desde atrás para el equipo resistenciano.

Buscó Cravero inmediatamente torcer el resultado con el ingreso de Matías Romero y la posibilidad de jugar con dos delanteros de punta; más el ingreso de Enzo Gaggi. Sin embargo, pasaban los minutos y las jugadas claras no llegaban para el local. A los 26, pareció claro penal sobre Gaggi cuando el defensor de La Gloria le cayó encima, pero el árbitro Barraza dijo que no pasó nada. Así, For Ever sigue sin ejecutar en el torneo un disparo desde la pena máxima.

Sin claridad, buscó y buscó llegar al empate pero chocó con sus su propia impotencia y falta de claridad. A los 42 de la etapa final, Carranza le tapó un derechazo a Gaggi tras el tiro de esquina desde la derecha. Más allá de los 5 minutos adicionados al tiempo reglamentario, For Ever no encontró las formas de llegar al empate y consolidó una derrota ante un buen rival.

