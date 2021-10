Sabina Frederic vuelve al Gobierno

Al frente de esa institución, la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic, bregará por el acceso equitativo a vacunas en toda la región. Estará al frente de los Cascos Blancos

La ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, volverá al Gobierno para estar al frente de Cascos Blancos, el organismo encargado de diseñar y llevar adelante políticas de asistencia humanitaria. Así lo informó este lunes Radio 10 de fuentes de Cancillería.

Frederic fue uno de los funcionarios que dejaron el gobierno de Alberto Fernández tras la derrota en las PASO y en medio de la fuerte interna que se abrió al interior del oficialismo luego del revés en las urnas.

Cascos Blancos depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que conduce el ex jefe de Gabinete Santiago Cafiero, otro de los funcionarios que cambió de rol tras las PASO.

Según revelaron fuentes de Cancillería a Radio 10 “uno de los objetivos primordiales de Frederic al frente de Cascos Blancos será bregar por el acceso equitativo de vacunas contra el coronavirus Covid-19 para todos los países de a región”.

Cascos Blancos desarrolla sus actividades con un modelo de trabajo basado en la cooperación, la solidaridad y la participación comunitaria. Como eje central de su accionar, encuentra en el Voluntariado el instrumento clave para llevar adelante sus actividades, acciones y proyectos.

Frederic fue una de las funcionarias más resistidas por el kirchnerismo y protagonizó altisonantes contrapuntos contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en casi todos los temas vinculados con el área que manejaban.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir