Ruben García: “Seguiremos luchando en defensa de los derechos de los trabajadores del sector de Profesionales y Jerárquicos de Comercio”

Sáenz Peña. Ruben García, representante de Profesionales y Jerarquicos de Comercio, en su vista a la redacción de Chaco Noticias, explicó el trabajo desarrollado en esta semana por el sector y para beneficio de los trabajadores.

Ruben García, destacó: “Tenemos una semana intensa en cuanto al reclamo por el cobro del bono y ajuste salarial para los trabajadores Jerárquicos de comercio, vivimos una situación de traspaso entre dos empresas reconocidas, como Dorinka, ex Walmart Chango Más y no habría un entendimiento entre el gremio y la empresa. Ayer tuvimos un acompañamiento de varios gremios, en nuestro lugar de protesta, la cual es pacífica y dando a conocer la situación que atravesamos. Lamentablemente quedamos afuera de un bono que se está pagando en otras ciudades del país. Queremos que la empresa nos convoque, para dialogar por este tema que nos afecta, solo tuvimos un incremento del 20% sin ser consultados, igualmente estamos por debajo de las negociaciones que pactaron otros sectores. Este año estamos perdiendo el poder adquisitivo de acuerdo a los aumentos del costo de vida, queremos agradecer a los gremios y sectores que acompañaron nuestro reclamo, como ATSA, ASECH; Panaderos y otro sectores. A los trabajadores informamos que a partir de hoy la empresa ha decidido no realizar una firma de conformidad en caso de pagar el bono, esto no debería ocurrir si no se consulta con nuestro gremio, por los menos ese es el compromiso que logramos gracias a las medidas que llevamos adelante.”

