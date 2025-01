Sáenz Peña – Rubén García se refirió a las impagables facturas de luz a las quita de motos y a la inseguridad creciente en Sáenz Peña: «Creo que este año es mucho más preocupante que años anteriores ya que los trabajadores hemos perdido prácticamente un 30% del poder adquisitivo, las facturas de luz se han vuelto impagables, un jubilado va a destinar prácticamente el 70% de su sueldo a los servicios, tenemos un gobierno nacional que quiere prohibir los aumentos salariales y un gobierno provincial y municipal que tratan de desligarse de responsabilidad, he escuchado a Zdero y a sus funcionarios atacar al gobierno anterior por supuestas deudas que quedaron y que son las causas de estos tarifazos, quiero avisarles a estos seudos funcionarios que la provincia hermana de Corrientes está sufriendo los mismos incrementos y ahí nunca gobernó el peronismo por lo que tienen que reconocer que esto es consecuencia de las políticas nacionales apoyada por el gobierno provincial y municipal, que los chaqueños no somos caídos del catre, los números y las cuentas no cierran por ningún lado, por otro lado tenemos a la oposición sin realizar ningún tipo de proyectos para frenar este saqueo al pueblo Argentino.»

«Y a nivel municipal nos encontramos con un intendente que como nunca trabajo en relación de dependencia, porque siempre fue nene de papá, hoy, además de disfrutar los cortes y quita de medidores en complicidad con su compinche político Zdero, no ha hecho más que profundizar las necesidades de la gente quitando la movilidad de los Saenzpeñenses, justo en el inicio de jornada laboral o al finalizar la jornada, ya que sabe que somos los trabajadores los únicos que iremos a pagar las multas que ascienden los $100 mil porque sin nuestra movilidad no podemos llevar plata a nuestros hogares, mientras tanto vemos a altas horas de la noche cuadras de motociclistas haciendo Willi y jugando picadas en pleno centro, cae de maduro que más allá de querer mejorar el tránsito lo que hace es un programa de recaudación para futuras campañas, ya que ahora muestra que dona esas multas a instituciones, $23 millones declaró en una publicación a los medios, cuando todos sabemos que si la multa asciende a $100 mil y son entre 30 y 40 personas diarias los que van a retirar su moto pagando multas la recaudación diaria sería un promedio de de $3,5 millones, que no nos quiera ver la cara.»

«Creo que estas elecciones legislativas debemos elegir figuras opositoras que se preocupen y se ocupen de hacer oposición, como puede ser que se permita la retención de un vehículo que es propiedad privada sin una orden judicial o un pedido de captura del mismo, esto es autoritarismo puro y abuso del poder. Pido encarecidamente a la oposición que trabajen en un proyecto o realicen las denuncias correspondiente por estás irregularidades que están llevando adelante, sin siquiera bajar la mirada, han profesionalizado las maneras de saquear al pueblo amparándose en ordenanzas, leyes, o decretos anticonstitucionales.»

«Por otro lado estamos en total abandono en la seguridad de los habitantes de esta ciudad, hemos.llegado al extremo de ver qué asesinan a un ciudadano Saenzpeñense por un paquete de cigarrillo días atrás en el barrio Obrero.»