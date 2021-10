Rubén García: “no podemos volver hacia atrás cuando lo que debemos lograr es ser mejores”

Sáenz Peña – Rubén García ex Pre candidato a diputado Nacional se expresó con respecto a la ley “Fondo Nacional de Cese Laboral” presentado por Cambiemos en la cámara alta y en diputados, apoyados por dirigentes políticos como Horacio Larreta y Facundo Manes.

“Espero que en estas elecciones los trabajadores que votaron y los que no fueron a votar tomemos conciencia de la importancia de no apoyar estos proyectos que lo único que buscan es cercenar los derechos de los trabajadores actuales y de los que vienen, no nos dejemos engañar con que ” busca disminuir la informalidad laboral” y “agilizar el cobro de los trabajadores y evitar litigios ” lo único que hace es ir en contra de la ley de Contrato de Trabajo número 20744 y sus modificaciones, en las elecciones generales debemos demostrar que somos más lo trabajadores en relación de dependencia, deberían tratar de reducir impuestos a las empresas y emprendimientos, antes de atacar los derechos de los trabajadores, siempre cortan el hilo por el lado más delgado, pero por cada trabajador hay una familia detrás, pido encarecidamente a todos los ciudadanos votar en defensa de nuestros derechos, para no lamentarnos después.”

También expresó “no podemos volver hacia atrás cuando lo que debemos lograr es ser mejores”

