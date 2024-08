Rubén García miembro del PJ y de la CGT apunta contra el gobierno nacional

Sáenz Peña – Rubén García Delegado de la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico actual secretario de Políticas económicas de la subdelegación de la CGT Saenz Peña se expresó sobre las políticas aplicadas de este gobierno, para el diario ChacoNoticias: “Como trabajadores estamos viendo con dolor la destrucción del poco trabajo registrado o mal llamado en “blanco”.”, expresaba.

“Estás políticas implementadas por el gobierno nacional y apoyadas por muchos gobernantes incluidos algunos municipios como el de Presidencia Roque Sáenz Peña no hacen más que profundizar la crisis económica, hasta ahora no hemos visto ninguna medida que favorezca a la clase trabajadora. Vemos como negocios históricos en nuestro país y en nuestra localidad se están cerrando, trabajadores que pierden su ingreso salarial, sin haber ningún plan de político para poder subsanar esto, ya sea con inversiones del estado para promover o sostener los negocios ya activos y proteger estás mano de obra que son en algunos casos el único ingreso monetario de la familia.”

“Es doloroso y vergonzoso ver cómo los políticos se incrementan el sueldo con solo levantar la mano, cuando entre ellos hay muchos que ni siquiera asisten a las sesiones con el caso del diputado Saenzpeñense y no sufren descuentos ni medidas disciplinarias como lo tenemos cualquier trabajador, que ahora además estamos con la incertidumbre de que si el gobierno homologará o no los acuerdos paritarios de los gremios arriba del 2% , nuestro gremio viene perdiendo un 23% interanual y solo nos dieron un 7% este mes.”

”Estos atropellos de la patronal para con los trabajadores se va a ir incrementando cada vez más no solo con las paritarias si no con derechos que se ven vulnerados después de la vigencia de la ley Base, lamentablemente hay empresas grandes, medianas y pequeñas que no pueden sostenerse debido al incremento de los servicios, como luz, agua y alquileres. Lamentablemente estamos cayendo estrepitosamente a un pozo sin salida, con un coctel peligroso de desempleo, tarifazos, deuda externa y escasez de mercado interno.”, finalizó.