Ruben García: “La APPyJC no solo luchará por un salario justo, si no que tambien protegerá todos los beneficios que tiene el personal Profesional”

“”La APPyJC inicia un reclamo a Dorinka”, por la quita del beneficio de adelanto de sueldo mensual, la cuál consiste en tener la posibilidad de sacar adelanto todos los meses al personal Jerárquico. De acuerdo al art. 130 de la ley de contrato de trabajo LCT el empleador podrá dar solo el 50% del total del sueldo de no más de un periodo de pago, o sea el 50% del sueldo mensual a sus empleados.

La empresa informó de forma verbal a todo el personal, de que a partir de este año, desde febrero especificamente solo se podrá pedir 5 meses en el año y no de forma consecutiva, tratando de violar un derecho de los trabajadores que lo venimos utilizando hace años, debido al bajo incremento salarial y al alto indice inflacionario.

Por tal motivo la APPyJC entiende de que no solo se va a seguir luchando por un salario justo, si no que tambien va a proteger todos los beneficios que tiene el personal Profesional y Jerárquico de Comercio, para que no le provoque un daño o perjuicio en la economía, la cual se verá afectada al quitarles esta posibilidad de pedir adelanto todos los meses, un derecho adquirido, y plata con la cual el personal Profesional y Jerárquico contaba para solventar necesidades destaco Rubén García delegado de la A.P.P.y J.C.

Por tal motivo no descartamos medidas de fuerza en el futuro en el caso de que la empresa Dorinka siga insistiendo en quitas de derechos.

