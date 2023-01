Ruben García, dirigente de Lealtad y Convicción Justicialista: “La satisfacción de ayudar al prójimo no tiene precio”

Sáenz Peña.- Ruben García, joven dirigente del Partido Justicialista de Sáenz Peña, reflexionó a cerca de la actualidad de la militancia y los primeros pasos del año 2023, al hablar de posibles candidatos y candidaturas, el representante de Lealtad y Convicción Justicialista señaló en la redes sociales: ….”El mejor lugar que puedo pedir en la vida, es el lugar donde estoy ( Con mi familia y los que me aprecian, No me desvivo por otro sueldo, ya tengo el mio (sueldo de un privado) me gusta militar y dar lo mejor de mi en este mundo, que es pasajero.

La satisfacción de ayudar al prójimo no tiene precio, pero si un lugar en el cielo.

No necesito que alguien me eleve a un lugar, si lo quiero lo hago, tengo vuelo propio, no me da miedo el no tener poder ni exorbitante dinero, porque lo que Dios dispone, un simple humano no puede quebrar.

Vengo de Casa de adobe, donde se aprecia mas a Dios, a la salud, al prójimo y el honor, antes que lo material, vengo de familia obrera, cosecheros y de palabra de ley.

“Si no me quitaron los años el alma Peronista, menos van a poder quitarme simples redactores con sueños truncados y pasado turbulento,” autodenominandosé peronistas, pero solo atacan al “compañero/a”, con la oposición son ciegos, sordos y mudos, tengo la conciencia tranquila y el alma limpia, eso me permite juntarme con quien a mi se me plazca, a los únicos que respondo son a los vecinos/as que visito y me dan su confianza, a mi familia, a mis amigos/as, y a mis compañeros/as que son los que me alientan y me estiman. PRIMERO LA PATRIA, DESPUES EL MOVIMIENTO Y POR ÚLTIMO LOS HOMBRES”.-

