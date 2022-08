“Rossi cobra 50 mil dólares anuales desde hace dos años”, cuestionó su representante

El arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi “cobra 50 mil dólares anuales desde hace dos años”, apuntó esta noche el representante del futbolista, Miguel González, quien sostuvo que al no ponerse de acuerdo con la dirigencia, a la que desafió a mostrar “los papeles del contrato por televisión”, en la renovación del contrato, tiene “la sensación” de que el guardavallas” no va a jugar más en el club”.

“Sacando los impuestos, para renovar Boca solo ofreció 7.000.000 a dólar oficial (unos 11.000.000 brutos) en 4 años, y Rossi cobra 1.500.000 pesos mensuales desde hace 2 años, que son 50 mil dólares anuales”, le precisó esta noche González a “La 12 Twittera”.

“Y entonces lo salen a ensuciar a Rossi, porque ahora van a tener que poner plata en otro, pero no la quieren poner en Agustín. Es mentira que ofrecieron 12.000.000 de dólares. Fue mucho menos al dólar oficial. Por eso mi representado está decepcionado”, remarcó.

Y entonces desafió a la dirigencia “xeneize” a “mostrar en televisión el contrato que ofrecieron y así se terminan las dudas. Lo que pedimos fue que se pasara del bruto al neto, porque la diferencia fueron los impuestos. Nada más”.

“Por eso la impresión que me dio tras la reunión de hoy fue que no juega más. Me dijeron que no lo piensan vender a ningún precio, a menos que pongan los 18.000.000 de dólares que es su cláusula de rescisión. Ni siquiera les importa la plata, sino que lo quieren dejar corriendo alrededor de una cancha”, apreció.

“Lamentablemente no hubo acuerdo, pero Agustín quería seguir, pero no nos quisieron escuchar. Dijeron ‘es esto o es esto’. Molesta lo que dicen y por eso insisto en hacer público por televisión el arreglo con el Consejo de Fútbol o el presidente del club, Jorge Ameal, y veremos quién miente”, cerró González.

