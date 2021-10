Ronaldinho y Lionel Messi se reencontraron en París

Tras el abrazo durante el encuentro entre el PSG y Leipzig, el astro argentino y la leyenda brasileña se reunieron en el Parque de los Príncipes.

Hace una semana, en la previa del partido entre el Paris Saint Germain y el Leipzig, por la última fecha del Champions League, Ronaldinho y Lionel Messi se reencontraron después de muchos años. Este martes, se volvieron a juntar en las instalaciones del Parque de los Príncipes.

El cálido abrazo entre ambos se volvió a repetir este martes, porque el brasileño volvió al estadio del conjunto parisino a visitar al astro argentino y ex compañero del Barcelona, y a su antiguo hogar ya que allí jugó dos temporadas.

“Poniéndonos al día”, escribió Ronaldinho, junto a tres postales junto a Messi, en las que se los ve conversando, abrazados y sonriendo. Además de esto compartió una serie de historias recorriendo el Parque de los Príncipes junto a su amigo. Dinho también aprovechó para saludar a Sergio Ramos, a quien también conoce por su paso por el fútbol español.

“Estoy muy feliz de verte en el club en el que yo comencé en Europa. Es algo que no pensé en mi vida. Estaba seguro de que terminaría su carrera en el Barcelona. Y, para mí, fue una sorpresa. Como me gusta el PSG, fue una sorpresa, pero nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona”, había expresado Ronaldinho cuando le consultaron por la llegada del 10 de la Selección nacional al PSG.

Y agregó: “Cuando llegué a Barcelona ya se hablaba de un joven fantástico. Y, después, cuando entrenamos juntos, vi su calidad. En cada partido y en cada entrenamiento vimos que era diferente. Fue un placer verle hacerlo. Se convirtió en un verdadero amigo para mí”.

