Robó y amenazó de muerte a su expareja porque ella se negó a besarlo

Una mujer de 29 años denunció que su expareja, de 34 años, se ausentó el pasado sábado del domicilio. Sin embargo, el hombre se presentó el domingo en horas del mediodía en el hogar e intentó besarla, pero ella lo rechazó.

Tras recibir el rechazo, el sujeto se tornó violento y comenzó a insultarla y agredirla físicamente, para luego robarle el celular, amenazarla de muerte y de volver a la casa, ubicada en el barrio Néstor Kirchner, y prenderla fuego.

Con la información que la víctima presentó en la Comisaría, la Policía del Chaco montó un operativo de búsqueda sobre el agresor y este fue detenido por efectivos de la Patrulla Preventiva, en la madrugada de este lunes. Finalmente, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial y puesto bajo arresto bajo la notificación de hurto y amenazas en contexto de violencia de género.