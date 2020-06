Robo millonario: La investigación apunta a encontrar el vehículo en el que huyeron los delincuentes

Al menos tres son las pernas buscadas por la policía, las que se supone habrían participado del robo al socio gerente de la estación de Servicio de Quitilipi.

Luego que el fiscal Marcelo Soto tomara conocimiento del robo ocurrido el lunes en la localidad de Quitilipi a un empresario de la localidad ordeno una serie de diligencias tendientes a dar con los supuestos autores del hecho y el hallazgo de un segundo vehículo que se habría utilizado para la huida de los malvivientes.

Una de las primeras medidas que tomo el fiscal Marcelo Soto, a cargo de la investigación de este robo fue el secuestro de esas filmaciones hasta inclusive desde el momento mismo en que la víctima sale desde el lugar donde estaba hasta la entidad bancaria y también las filmaciones con posterioridad al suceso.

Por otro lado se comenzaron a tomar todas las testimoniales que fueran necesarias y luego investigar respecto a los vehículos que intervinieron en el hecho.

La victima prestó declaración testimonial dijo fiscal y “ por el momento son datos que no se pueden revelar”, dado lo prematura de la investigación. E supo además que la víctima habría sido seguido por varias cuadras por personas desconocidas antes del atraco en inmediaciones al Banco donde iba a hacer el depósito-.

Robo de la camioneta

Respecto del robo de la camioneta que posterior al robo fue encontrada incendiada en una zona rural, explicó el fiscal que la misma fue denunciada como sustraída el día 28 de mayo, y se estaba investigando respecto a la sustracción de ese rodado. “Existen imágenes fílmicas respecto de ese hecho en particular y a su vez lo relacionamos con este hecho, no solo por ser el vehículo utilizado sino también por el hecho de la sustracción”, dijo el fiscal Soto.

