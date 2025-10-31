Robó el auto de su padre, despitó y lo abandonó a la vera de la Ruta 89

El jueves, cerca de las 9:30, en Las Breñas, un comerciante de 50 años denunció que su hijo, de 24, sustrajo su automóvil y se dio a la fuga con dirección a Charata.

Minutos antes, el hombre había intentado contener a su hijo, que intentaba arrojarse frente a los vehículos que circulaban sobre la Ruta 89. El joven evadió a su padre, subió al auto y escapó por la misma vía.

Además, en la comisaría, el denunciante confesó que su hijo no dormía hace 5 días, mantiene problemas de adicción a las drogas y, al momento del robo, se encontraba con intenciones suicidas. Tras la exposición policial, las autoridades dispusieron que se comenzase un seguimiento sobre el vehículo y dar con el paradero del autor del delito.

En horas de la siesta, efectivos policiales encontraron el automóvil abandonado en cercanías a un campo de girasoles, a la vera de la Ruta 89. Allí, una ciudadana se acercó a los policías, comentó haber visto el despiste del Gol Trend y que trasladó a su conductor al hospital de Las Breñas; sin embargo, este bajó del vehículo y continuó su camino a pie hacia la zona céntrica de la ciudad.

Con esto, se comisionó el pedido de búsqueda a la Policía de Las Breñas, que terminó hallando al joven deambulando por el centro de la ciudad.

Tras su detención, lo trasladaron a la comisaría local, donde lo identificaron como F.D.B.M., de 24 años. Debido a su estado, bajo efectos de consumo de estupefacientes, se ordenó que sea llevado al hospital local, desde donde se lo derivó al Hospital de Sáenz Peña, quedando bajo custodia en el servicio de salud mental del Hospital 4 de Junio.