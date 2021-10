Robaron 45 vinos de lujo de uno de los mejores restaurantes de España: uno está valuado en 300 mil euros

El golpe lo sufrió Atrio, un dos estrellas Michelin ubicado en la ciudad de Cáceres, en la región de Extremadura. Calculan que el valor de las botellas robadas es de cientos de miles de euros.

El restaurante español Atrio, con dos estrellas Michelin, sufrió un robo millonario en su bodega, considerada una de las mejores de Europa. Los ladrones huyeron con 45 de sus mejores vinos, entre ellos uno valuado en 300 mil euros.

Según el propio restaurante, ubicado en la ciudad de Cáceres, región de Extremadura, se trata de botellas que fueron “compradas desde hace décadas con mucho esfuerzo y cariño”.

Trascendió que el robo lo cometió una pareja que se alojó en el hotel que tiene el establecimiento. Hablaban en inglés y se mostraron muy amables, y nunca levantaron sospechas. El martes aprovecharon un descuido del conserje de la noche para saquear la bodega.

Los investigadores siguen la pista de un robo “por encargo”, ya que los ladrones conocían el lugar y sus movimientos para cometer el golpe “de una forma muy pulcra”.

Entre las botellas robadas se encuentran 38 de Romanée Conti, de 12 mil euros cada una, pero el más destacado es el Chateau d´Yquem de 1806, un vino que tiene una historia muy particular.

José Polo y Toño Pérez, propietarios de Atrio, salvaron la botella de una rotura hace dos décadas y montaron todo un sistema, en el que participaron expertos de de la casa de subastas Christie’s, el reconocido enólogo Mariano García, y el equipo y la propia jefa enóloga de Yquem, Madame Garbey, para trasladar el contenido a una botella nueva, sin que el vino se oxidase.

Polo y Pérez tuvieron que viajar de Extremadura a Burdeos para efectuar el trasvase, una viaje que salvó al vino valuado en más de 300.000 euros.

“Esa botella era parte de mi historia personal, casi parte de mí, de la historia de Atrio, pero también de Cáceres, de sus ciudadanos, de todos los amantes del mundo del vino; es la botella, imposible de sustituir por lo que de esfuerzo, sacrificio y amor a una profesión y al vino ha conllevado”, explicó Polo en una carta enviada a los medios.

“Resume 215 año de historia de España, de guerras, de tiempos de paz y de la construcción de una Europa unida”, añade la misiva.

Para Polo, no obstante, no es el dinero lo más importante: “Lo peor de todo es que no nos han robado dinero, ni siquiera objetos, nos han arrancado parte de nuestra historia, de nuestro corazón. Al principio pensamos no contarlo; casi sentíamos vergüenza, como si fuera culpa nuestra, como si hubiéramos consentido, pero al final, después de una profunda reflexión, decidimos contarlo para que no les suceda a otros y para que los compañeros se protejan. Me voy enterando de robos en restaurantes y quizás, de haberlo sabido antes, esto no hubiera pasado”.

Fuente: NA

