Rituales de Año Nuevo 2021: cábalas y ritos para recibir bien el año nuevo

Como es habitual, cada año, se realizan cábalas y rituales para recibir bien el Año Nuevo y mejorar diferentes aspectos de nuestras vidas como el amor, salud, dinero y trabajo. Aquí te mostramos algunos ritos que te ayudarán a empezar el 2021 con energías positivas y cumplir con tus metas.

Para la buena suerte y sacar las malas energías

1. El color de la ropa interior. Hay una tradición sobre el color de la ropa interior que usamos para Año Nuevo. Los más supersticiosos aseguran que el color rojo asegura el amor durante el próximo año, mientras que la ropa interior de color amarillo simboliza la buena suerte y dinero. Lo ideal es que sea regalada y principalmente tiene que ser una prenda nueva.

2. Baño personal para eliminar malas energías. Es un rito básico para sacarnos de encima las malas energías que nos bloquearon en los últimos meses. Según recoge Clarín, debemos preparar una infusión con 7 rosas blancas, ruda, romero y algunas semillas de comino. ¿Cómo hacerlo? Nos bañamos normalmente, luego ponemos esta infusión en la bañera y la dejamos reposar durante 5 minutos. Finalmente, nos secamos como lo hacemos normalmente.

3. Limpiar el hogar. Un día antes de la llegada del año nuevo, es decir, el 31 de diciembre, es importante hacer una buena limpieza en nuestro hogar. Podemos aprovechar para eliminar todo lo que no utilizamos. Esto nos permitirá dejar atrás lo malo para que pueda resurgir lo bueno e iniciar con buenas energías.

4. Lanzar agua hacia afuera. Otra forma de sacar las malas vibras es tirar un vaso de agua hacia fuera de la casa. Esto aleja las lágrimas y las situaciones negativas durante el nuevo año. Algunos, incluso, suelen tirar todo un balde de agua hacia afuera.

5. Espantar lo negativo. Para espantar todo lo negativo se debe colgar una hoja de aloe vera en la entrada de la casa y con el poder medicinal que se le atribuye a esta planta se cree que sirve para espantar las malas energías y sobre todo proteger la salud para el nuevo año.

Cábalas para atraer dinero

1. Lentejas. Coloca 12 semillas de lenteja en el bolsillo de cada miembro de la familia. Esto se realiza la noche de Año Nuevo para asegurar la abundancia y dinero en el hogar. También puedes preparas un poco de lentejas, las pones en el centro de tu mesa y el 01 te comes una cucharada de este alimento.

2. Agarrar un billete el último minuto del 31 de diciembre. Poner un billete en la planta del zapato o sostenerlo en la mano el último minuto del año. Esto simboliza una apuesta a la prosperidad.

3. Otro rito es poner en un monedero rojo 12 monedas doradas y llevarlo encima toda la noche. Esto atrae el dinero.

4. Para la abundancia, hay que lanzar tres monedas desde la calle o fuera de casa hacia adentro del hogar. Esto se debe hacer cuando suenen las campanadas del nuevo año.

5. Otro ritual es colocar un anillo de oro en la copa de champagne con la que haremos el brindis.

6. Poner una hoja de laurel. A la medianoche del Año Nuevo, debemos poner una en nuestra cartera o billetera ya que nos asegurará éxito y riqueza.

Cábalas para atraer el amor

1. Debemos preparar una infusión con pétalos de 7 rosas rojas, una rama de canela y una gota de 7 perfumes diferentes, disuelto en tres litros de agua. Debemos bañarnos con esta infusión durante 21 días seguidos, al finalizar nuestro baño diario y dejarla sobre nuestra piel.

2. Usar ropa íntima de color rojo. Esto asegura que fluya la pasión con el ser amado o encuentres pareja si aún no la tienes.

3. Ritual para casarse. Para aquellas personas que buscan llegar al altar, deben pararse y sentarse 12 veces en una silla, una vez por cada campanada.

