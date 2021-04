Ricardo Sanchez, sobre los casos de Covid en Sáenz Peña: “Los controles de nocturnidad deberían realizarse con mas firmeza”

Sáenz Peña. El presidente de la Fundación Risa de Sáenz Peña, Ricardo Sanchez,solicita mayores controles de nocturnidad teniendo en cuenta que la segunda ciudad del Chaco aparece en los mapas nacionales con una importante cantidad de contagios de casos de coronavirus.

Ricardo Sanchez, señaló: “Claramente se han relajado algunos controles, las autoridades correspondientes deberían ajustar las acciones en nocturnidad. Solicitamos mayores controles policiales y también requerimos por parte del Municipio mayor presencia y mejor manejo de la nocturnidad, se han relajados algunos controles por eso se disparan los casos. Esta segunda ola de Covid necesita extremar algunas medidas sobre la nocturnidad en Sáenz Peña.

El comité sanitario de emergencia debería poner este tema en el centro del debate para darle un mejor manejo al esquema de nocturnidad porque la situación se ha desmadrado.

“Lamentablemente hoy no hay un Saenzpeñense que no tenga un amigo, familiar o conocido que no tenga coronavirus o que no haya pasado por esa mala experiencia”, agregó Sanchez.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir