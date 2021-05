Ricardo Sanchez, sobre el coronavirus en Sáenz Peña: “La ciudad no ha hecho gala de grandes cuidados y ésto disparó los contagios”

Sáenz Peña: El presidente de la fundación Risa y ex diputado provincial Ricardo Sanchez, celebró la aprobación de la Ley para que el Gobierno pueda acceder a compra directa de vacunas contra el coronavirus. ” Celebarmos este proyecto porque fué apoyada por la oposición incluso, de esta manera se puede seguir adelante. El Gobierno del Chaco está realizando un operativo importante de vacunación en cuanto al buen porcentaje de personas vacunas hasta este momento” agregó Sanchez.

Por otra parte Ricardo Sanchez hizo referencia a la conducta de Sáenz Peña como segunda ciudad del Chaco, ante la pandemia del coronavirus, destacando:

“Sáenz Peña no ha hecho gala de grandes cuidados, creo que en esto hay una bajada de línea local de no tener cuidados estrictos provocando que se disparen los contagios de una manera tremenda. Pensando en cada amigo o familiar que hoy ya no está a causa de la enfermedad, allí hay que extremar los cuidados, es la única manera de cuidarnos hasta lograr la inmunidad de rebaño, usar el tapaboca, mantener la distancia evitar aglomeraciones y juntadas, o fiestas clandestinas son las medidas que hay que adoptar seriamente en Sáenz Peña.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir