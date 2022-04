Ricardo Sanchez: “Preocupa en Sáenz Peña el avance que hay de hechos vinculados al tráfico de drogas, claramente, hay bandas operando”

Sáenz Peña.- El ex diputado provincial Ricardo Sánchez, se refirió a los hechos de inseguridad y los supuestos enfrentamientos entre bandas vinculadas al tráfico de drogas, allanamientos y diversos operativos realizados esta semana en la segunda ciudad del Chaco.-

Ricardo Sánchez, expresó al respecto:

“Estamos preocupados por el avance de los hechos vinculados al tráfico de drogas, se ha hablado de la existencia de bandas, que fueron negadas por el Juzgado Federal. Este viernes se ha producido un importante allanamiento, donde se acumulan 9 kilos de marihuana, eso quiere decir que hay bandas capacitadas para traer esa cantidad de droga a la ciudad. Es evidente que la muerte de este alias “Moneda” tiene que ver con todo esto, lamentamos que no se hayan dado las explicaciones razonables de un hecho que vincula a un funcionario propietario de un bar donde se produjo un tiroteo.

Estos hechos confirman que hay bandas en Sáenz Peña, evidentemente aquel tiroteo frente a un reconocido Bar tenía que ver con cuentas pendientes relativas al tráfico de drogas, a veces la sociedad tiene forma de saber cómo ocurren los hechos, sin necesariamente tener el testimonio certero del porque se produjeron estas cosas. Todo indicaría que una banda comandada por alguien que hoy está prófugo, tiene que ver con la droga, y por el otro lado hay víctimas, haciendo 2 más 2 también tienen que ver con la droga. Y no se sabe porque estaban discutiendo, ahora si ambos están vinculados a este negocio, bueno es presumir que el hecho puntual tuvo que ver con facturas pendientes vinculadas al tráfico de drogas, y observen ustedes que los hechos se dan en forma concatenada que horas después se secuestran 9 kilos de marihuana, y nadie tiene 9 kilos de marihuana para no venderlas. Me gustaría que los actores políticos, institucionales tengan otros tipos de repuestas, espero que la Justicia Federal intervenga y accione positivamente. Es muy peligroso lo que está pasando. Algunos actores actúan con total impunidad, todos deben comprometerse ante este tipo de bandas que actúan en la ciudad. Todos tenemos que ver con la responsabilidad social y ciudadana que tiene cada persona, hace falta mayor inversiones en tecnologías que permitan con la rapidez que el caso merece, todos los sectores tienen que involucrarse, cada uno debe asumir la responsabilidad que nos toca”. Finalizó el ex Diputado Ricardo Sánchez

