Ricardo Sanchez: “Invitamos a los vecinos a participar de las actividades del Frente de Todos”

Sáenz Peña.- En contacto con Chaco Noticias, el ex diputado provincial y actual presidente de la Fundación Risa, invitó a los militantes y vecinos de Sáenz Peña y zona rural a la intensa actividad política programada para este fin de semana desde el Frente de Todos.

“Esta noche tenemos un encuentro, acto y baile popular con los vecinos de la zona rural en Lote 165 de Bajo Hondo Chico, con la presentación de artistas que han decidido colaborar con nuestra campaña. El sábado estaremos en lo de Jorge Andreani, Lote 3 de Bajo Hondo Grande, y el domingo estamos en el Club Estrella del Norte con un homenaje por el mes de la Madre” adelantó Sanchez.

El mensaje de las urnas…

“Luego del mensaje de las urnas de las PASO, nuestro Gobernador Jorge Capitanich, estuvo atento al pedido de los ciudadanos, hemos sufrido los efectos de la pandemia, problemas económicos que han generado un mal humor generalizado. Por ello es importante las medidas tomadas desde el Gobierno Provincial, inaugurando obras y escuchando a la gente, hemos cambiado el humor social dentro de nuestra gente. Tenemos equipos de trabajo que van a buscar a aquellos que no nos votaron en las PASO, frente al resto de la sociedad que no ha ido a votar, no tenemos que enojarnos con esa gente, al contrario, tratar de convencerlos de que tuvimos errores, que hubo funcionarios que no cumplieron con las expectativas y debemos reconocerlo, pero que el Frente de Todos siempre acompañará a los que menos tienen. Tenemos un Gobernador que hizo inversiones muy fuerte en Sáenz Peña y otras localidades, existe hoy una recuperación económica con las medidas que se van tomando, desde el Gobierno Nacional y del Provincial. La inflación ataca a todos, sobre todo a los que menos tienen, el mensaje es que el árbol no nos tape el bosque, ya sufrimos la política del Macrismo y los que aplauden a Macri son cómplices de la situación que atravesamos, en el fondo del tapial el Peronismo como siempre va a estar del lado de los que menos tienen” culminó Sanchez.

