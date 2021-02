Ricardo Sánchez :”Es hora de renovar el Justicialismo en Sáenz Peña”

Sáenz Peña – Ricardo Sánchez, ex-diputado provincial nos habla sobre las elecciones internas del partido justicialista en el mes de marzo del corriente año.

En un encuentro con Chaco Noticias, Ricardo Sánchez nos cuenta:

“Hay convocatoria de elecciones internas del partido justicialista para el 22 de marzo y el cierre de lista de candidatos es el 2 de marzo. Que quiera presentar lista puede hacerlo hasta esa ultima fecha. La idea en la que coinciden junto con los intendentes de Resistencia, Gustavo Martinez, Domingo Pepo y nuestro Gobernador Capitanich, Jorge es lograr la unidad en todo el marco provincial. Por distintas razones consideramos inconveniente administrar una elección o campaña política, porque no nos dejará bien posicionados ante una sociedad que recién ahora esta comenzando a transitar el camino hacia la normalidad nuevamente. Por lo menos han coincidido nuestros máximos dirigentes de evitar la confrontación por estos motivos. Se quiere lograr entre todos los sectores un partido dinámico y de acompañamiento. En lugares como Sáenz Peña donde no tenemos un gobierno municipal, a partir de un partido donde participen todos se podria generar una oposición seria, responsable y que celebre las cosas buenas y a la vez marque los errores de la gestión Cipolini para lograr mejoras. Cada localidad tiene una realidad distinta. Todavía no hay varias listas presentadas, hasta ahora hay inscripciones de listas pero no de candidatos, la cual tienen chance de presentarse hasta el 2 de marzo. A nivel local hay que renovar quienes venimos administrando hace años y es necesario darnos cuenta de esto como acto de madurez y acompañar el proceso de renovación que debe tener nuestro partido local. En el ámbito de Gustavo Martínez, acompañaremos la idea de renovación y unidad que han gestado, ese es nuestro objetivo.”

