Ricardo Sanchez: “En el Justicialismo Chaqueño estamos reuniéndonos en busca de definiciones”

Sáenz Peña.- Ricardo Sanchez, ex diputado provincial, y actual integrante del equipo de trabajo del Intendente de Resistencia Gustavo Martinez, se refirió al escenario político que vive la provincia del Chaco.

“Estamos de reunión en reunión, no podemos negar que hay partidos y frentes políticos que pretenden apoyar la candidatura de Gustavo Martinez con una lista propia, otros sectores están alentando la unidad por una cuestión de emergencia por esta pandemia y resolver así las diferencias políticas si las hubiera. Hoy no podemos resolver nada todavía, existen compañeros y compañeras, en Resistencia hay varios partidos políticos que se referencian con Gustavo Martinez, y otros que plantean la unidad dentro del partido. Jorge Capitanich está hablando con muchos sectores, nosotros mismos también estamos hablando con él, vamos a competir dentro de las PASO, tenemos que competir con gente que va por afuera. No descartamos ninguna alianza, estamos en reuniones el 14 de julio habrá novedades por los frentes que se armarán, estamos a la expectativa y el día 24 se definirá todo”. Desde el Frente CER que lidera Gustavo Martinez, estamos en tiempo de definiciones ” manifestó Sanchez.

