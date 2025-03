Ricardo Sánchez candidato a diputado provincial para las Elecciones Legislativas 2025

Sáenz Peña .- Ricardo Sánchez del Frente Chaco Merece Más, candidato a diputado provincial para las Elecciones Legislativas 2025: “Creo que fue muy esperado por la militancia por este acuerdo de dos sectores mayoritarios del peronismo dirigidos por Coqui Capitnaich y Gustavo Martínez. Todos hemos impulsado este acuerdo, debo agradecer el apoyo de muchos candidatos. Fue un conjunto de compañeros interesados en que el peronismo esté unido. Muy contento por esta campaña que si bien es corta se tienen muy en claro los objetivos, por un lado el voto hacia Javier Milei y Zdero y por otro lado el voto opositor conducido por Capitanich como dirigente más importante de este espacio, ha decidido encabezar esa lista de legisladores.”

“Esto nos da un impulso hacia arriba, que la verdad no sabemos hasta donde puede llegar. Los mensajes que recibimos son una satisfacción plena y desde lo personal soy el único candidato a diputado desde Sáenz Peña. Trabajaremos con todos los espacios políticos de aquí. Creo que esta unión será un plus para todos los que nos quieren acompañar. Ahora nos toca nada más que trabajar. Tenemos programado de todo un poco, será una campaña que ya está ensuciando. Creo que quieren avanzar hacia la imagen de Capitanich. Hoy Coqui evalúa los errores que se han cometido para trabajar en ellos. Hoy se observa al espacio piquetero como un error piquetero, por ejemplo.”

“Zdero abraza las ideas de Milei, es notorio el deterioro institucional que este Gobierno ha logrado. Milei no solo gobierna con autoritarismo sino la Corte por Decreto y mucho más, esto afecta a todo el país y a la provincia en particular. Por qué no investiga Zdero todo el tema de las criptomonedas, es cómplice de Milei.”

“El peronismo hoy se ha unido, resalta la imagen de Capitanich como cabeza y es bueno ver las obras que se dejaron por atrás y lo que falta por hacer. El abrazo Zdero Milei será muy perjudicial para nuestra provincia. Milei fue un hartazgo de la sociedad con una política en general. Lo que hay que evaluar fue si ese cambio termino siendo positivo o negativo para el país.”