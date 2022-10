Ricardo Luna y Héctor Kotoff hablan sobre la jornada de capacitación sobre la LEY MICAELA

Sáenz Peña – Ricardo Luna de ATE y Héctor Kotoff de la CTA autónoma, brindan detalles a ChacoNoticias sobre la jornada de la Ley Micaela llevada a cabo en el Hospital 4 de Junio y sobre las medidas de fuerzas implementadas en el área “Bósques”: “Recién finalizamos la primer jornada de la Ley Micaela, algo en lo que veníamos trabajando para abarcar temas como la violencia laboral, perspectivas de género.”

“Tras estudios e investigación que se realizaron sobre todas las situaciones, es algo bueno que hoy podamos aplicarla. Consiste dicha ley en 11 artículos de fácil interpretación, siendo una ley que establece la obligatoriedad de todos los trabajadores estatales de distintos poderes de capacitarse sobre este escrito legal. Su artículo 8 establece la obligatoriedad de que las autoridades de distintas áreas de la institución participen de dicha jornada. Terminaremos este curso y mandaremos a todas personas que se capacitaron al instituto nacional de la mujer, encargada de llevar adelante esta Ley Micaela.”

“Tenemos una planificación dentro del marco del proyecto de intervención presentados a ATE y CTA donde distintas autoridades van participando, siendo registradas, luego se van incorporando otras personas mas. Nos aseguramos que todos pasen por las tres jornadas de participación para obtener la certificación, para así informar al ente organizador. El empleado operativo la ha aceptado y recibido a dicha jornada de muy buena manera, son quienes sufren con mayor frecuencia la violencia laboral. Por ahí vemos de parte de algunos encargados y jefes de servicio, quienes se resisten un poco y se expresan diciendo “a mí el sindicato no me obligará”, queremos aclarar que esta jornada es útil para el trabajador en general, no obligamos a nadie.”

“Es bueno aprender para poder sobrellevar aquello incorrecto que hoy día se naturaliza en muchos lugares, poder ser capaces de afrontar estas situaciones de violencia.”

Héctor Kotoff hace referencia a las medidas implementadas en el área de Bosques: “Esta semana estuvimos nuevamente de paro, y nos ubicamos en la dirección de Bosques dentro del marco de un paro de 48hs. Vemos que algunos directores dicen que no hay paro en Bosques, sino que es una medida de los precarizados, no es así, es un paro que continuará la semana que viene porque así se decidió desde la asamblea.”

“Se profundizarán las medidas, firmemente, ya que algunas autoridades que deberían tomar cartas del asunto, no intervienen, no llaman al diálogo, sino que viajan a EEUU y participan de distintos eventos de la provincia, como asi lo hace el Ministerio de Producción y Empleo. Hemos entregado reiteradas veces notas de audiencia, para que se siente el ministro a escuchar a los trabajadores. Seguramente estaremos profundizando las medidas de fuerza, en Machagai donde se siente el movimiento por el tema de camiones y madera.”

“Lamentablemente seguiremos peleando fuertemente ante este estado de fraude del Estado. El Estado controla a la parte privada, pero dentro de su administración como salud pública, entre otros, funciona y se sostiene por trabajadores precarizados. Debemos poner un freno a la situación. Los reclamos de los mismos deben ser oídos. Ellos cuentan con el acompañamiento de distintas asociaciones, autoridades del Ministerio de producción y empleo, pusieron sus firmas, en excepción del director de Boques de aqui, para dar su apoyo.”

