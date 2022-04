Ricardo Luna: ” Los compañeros que perdieron el apoyo en la asamblea general ordinaria de ATE, deben presentarse a trabajar”

Sáenz Peña, Ricardo Luna, Secretario general de ATE Sáenz Peña, se refirió a la asamblea realizada el sábado próximo pasado con una importante participación de afiliados, donde se eligieron los próximos delegados congresales a participar en el congreso provincial.

“Hubo 2 listas que participaron de las cuales resultó ganadora la lista que encabezamos junto a Angel Chamorro con un amplio apoyo, y la otra lista del compañero Sobrecasa que no completaba los 18 congresales, igualmente los dejamos que participen. A su vez algunos compañeros afiliados tuvieron la oportunidad de preguntar a Sobrecasa ¿porque está así el gremio?, no supo responder donde están las sillas, las mesas, los televisores, no supo responder en que condiciones recibimos el sindicato. En ese sentido la democracia en está consolidada en ATE Sáenz Peña y participaremos en el congreso provincial que todavía no tiene fecha. A aquellos compañeros que hoy volvieron a perder en la asamblea ordinaria, queremos decirles que deben presentarse a trabajar, para ello se les paga el sueldo, no queremos “ñoquis” en el gremio, los que perdieron deben presentarse a trabajar” manifestó Ricardo Luna.

