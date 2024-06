Ricardo Luna desde ATE: “El ministro de salud sigue sin dar respuesta, se maneja de manera unilateral”

Sáez Peña – Ricardo Luna desde Ate Sáenz Peña detalla a ChacoNoticias, la actual situación del gremio y sus luchas: “Nosotros estamos llevando adelante las medidas fuerzas. El día martes se llevó adelante estas medidas a nivel nacional y provincial en reclamo a la Ley Bases, así que ahora esperamos que pasará por parte de los diputados, todo a esto a nivel nacional.”

“A nivel provincial, tenemos un gobierno que no dialoga con los actores sociales, no respeta a las organizaciones que están dentro de las normativas como ser las sindicales, el convenio colectivo se dejó de lado, no hay carreras sanitarias, no hay convocatoria.”

“Tenemos un ministro de salud que no atiende, no quiere dialogar, le hemos pedido incluso que dé una respuesta al caso testigo del fallecimiento de un menor en el traslado de Avía Terai al hospital 4 de junio, pero no hubo respuesta, se muestra autoritario. La respuesta estaría en la falla en el sistema de salud, por la falta de profesionales, de equipamiento, de insumos básicos y esenciales. La falta de pediatras quizás sea el desencadenante del fallecimiento de este niño.”

“Buscan echarle la culpa al enfermero y al chofer, cuando tendría que haber estado un profesional médico, que puede ser también que pase que el medico al irse dejaría el Hospital solo. Un enfermero que está en una ambulancia necesita de las indicaciones de un médico al ser una situación grave. El chofer en casos anteriores, hace poco, tuvo que parar la ambulancia para atender un parto, se volvió un héroe, pero hoy lo consideran como un villano ante esta situación. Falta un protocolo para derivaciones desde un hospital de menor a mayor complejidad como así también la presencia necesaria de especialistas. El ministro no responde a nada de esto, realiza todas las cosas de manera unilateral.”

“La participación comunitaria es necesario para mejorar el sistema de salud, no sirve para nadar perseguir a los enfermeros, a los médicos y machacarlos. Acá hay que armar mesas de reunión donde participe la sociedad. De alguna manera tiene que haber una reunión con los sindicatos para acordar las cuestiones salariales para hacer efectivo el convenio colectivo de trabajo que es la herramienta de la democracia y así evitar los paros. Ante reuniones para evitar estos conflictos ayudará, no así hacer paros que al fin y al cabo no termina ayudando a nadie. Lo que queremos es que se solucionen los problemas, pero este gobierno no tiene esa voluntad de dialogo. Esas cuestiones hacen que estemos en estas condiciones ahora.”