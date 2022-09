Ricardo Luna de ATE Sáenz Peña, se refiere a la medida de protesta realizada en la Dirección de Bosques

Sáenz Peña – Ricardo Luna representante de ATE seccional Sáenz Peña “Efectivamente, hoy a la mañana estuvimos realizando una asamblea en el marco de un paro de 48hs que venimos llevando a cabo en la Direcciónde Bosques, apoyando el pase a planta y mejora de condiciones de trabajos, derechos que reclaman los trabajadores.”

“Fuimos a escuchar al director de Bosques, quien al parecer se olvidó la parte de los recursos humanos, que si no fuera por ellos no se lograría mejoras en la gestión. Además, están los fondos verdes, provenientes de organizaciones internacionales que la provincia recibe. También hay proyectos interesantes para el desarrollo forestal y evitar la deforestación masiva, donde nosotros buscamos que los trabajadores sean participes.”

“No puede ser que se encuentren en estado de precarización cuando de alguna manera a través de los fondos verdes se esa recibiendo apoyo desde el exterior. Además, vamos formando el paro del día martes, paro nacional de ATE y CTA. Venimos trabajando en el sector de infraestructura, del ámbito nacional, de la UNCAus. Estaremos informando muy pronto horarios y lugares de marchas que llevaremos a cabo como medidas. Respecto al ámbito de Bosques, uno de los reclamos era la necesidad una persona designada para mejorar la organización, esa persona llegó y sin embargo no hay ningún tipo de planificación la cual hemos solicitado desde el sindicato. Tenemos nada mas un funcionario mas que no tiene diálogo con los trabajadores, además estos no cuentan con ropa adecuada a la labor, ni herramientas, ni insumos fundamentales, ni bonificaciones. Seguiremos con las medidas de fuerza, hasta que el ministro Pérez Pons brinde una respuesta efectiva. Muchas instituciones se encuentran deteriorados y no puede ser que los compañeros no puedan moverse por falta de herramienta y transporte.”

“Sera un paro nacional el día martes, ya que sabemos que hay un gran descontento por parte de trabajadores de muchos sectores. Se reclama el fin de la precarización, un mejor salario. No contamos con ningún convenio colectivo de trabajo municipal ni provincial, lo cual es falta de presencia sindical por parte de sus representantes. Hay aumentos por decreto y no tenemos absolutamente nada mas que la promesa del Gobernador la cual sigue sin cumplirse. En este marco no se puede negociar. Hay que pensar en salarios que superen la inflación, por lo tanto la salida del pueblo será masiva.”

“Al parecer nuestros gobernantes se ocupan de otras cosas, pero no de las necesidades del pueblo. Trabajamos contra la precarización laboral, parecer ser algo permanente, lo que facilita que los Gobernantes tengan de rehén al trabajador a sus familias. Se celebra la apertura de muchos comedores, cuando eso significa que en las casas el Estado está ausente a la hora de darles de comer o darles trabajos a los papás.”

“Respecto a la inseguridad en la localidad, una trabajadora precarizada del RAM San Roque, le robaron su moto. Ella pierde esta herramienta para su labor cuando ella nada mas cobra una beca que claro no alcanza para tener una nueva. Estamos impulsando fuertemente para un programa de formación continua para la parte operativa y supervisores jerárquicos para capacitarse en materia de violencia laboral e institucional, para ir disminuyendo los indicadores que hoy día existen.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram