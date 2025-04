Ricardo Luna convoca a afiliados a una jornada de memoria, balance y elecciones

Sáenz Peña – Ricardo Luna de ATE: «Queremos invitar a nuestros afiliados al día 26 de este mes, hay memoria y balance, lo que hace de la vida institucional de nuestra organización y es muy interesante que participen. Pueden venir con sus familias para hacer la votación necesaria.”

“El señor Chamorro andaba convocando a una asamblea, el cual no tiene ninguna autoridad para convocar, no es afiliado, simple. El mismo tiene un proceso penal con el sindicato por cuestiones de fondo, hasta que la justicia no solucione su situación seguirá todo como ahora, no puede andar queriendo convocar o instando a violencia como lo hizo el año pasado.”

“Queremos que venga la familia completa para que conozcan cómo funciona un sindicato. Cualquier tendrá libertad para hablar, para eso es el espacio, para debatir y ver cómo podemos avanzar hacia adelante como sindicato. Nos interesa que la gente esté cómoda, que sea todo ordenado, sin violencia. Se cuenta con dos mil afiliados de distintos sectores, algo que será bueno y enriquecedor. Nadie debería ejercer ningún tipo de violencia, todos tienen libertad de hablar.»