Ricardo Luna, ATE Sáenz Peña: “Preocupa la inseguridad que se vive en el Hospital 4 de Junio”

Sáenz Peña – Ricardo Luna, secretario general de ATE Sáenz Peña nos habla sobre la inseguridad que se vive el Hospital 4 de Junio en la ciudad.

En contacto con Chaco Noticias, Ricardo Luna nos cuenta:

“El Hospital 4 de Junio no esta ajeno a la inseguridad que se vive en Sáenz Peña. Tras los hechos que venimos sufriendo desde antes de tener el nuevo edificio, hicimos propuestas de estrategias de situación ambiental, comunitaria y social. Nosotros apuntábamos a la estrategia de situación ambiental que se basa en el aumento de cámaras, de luces, de muro perimetral ya que tienen muchas entradas y salidas, de manera tal que ninguna fue hecha, con la excusa de que el cable debia encargarse Secheep, que el foco el municipio y entre el incumplimiento de una empresa y otra y el municipio terminamos perjudicados nosotros. Otra situación es la peatonal donde hay distintos negocios al lateral del edificio que tampoco cuentan con seguridad ni ubicación fija. La estrategia social, se basa en lograr tener seguridad si solamente se trata a la sociedad con educación, disciplina, salud. No hay plan estratégico social en la ciudad. Lo que la Ministra apoya de crear patrulleros y mejorar comisarias, no alcanza. Debe haber un plan estratégico de seguridad. En el Hospital necesitamos la presencia policial, el muro perimetral, para lograr el monitoreo y vigilancia de cualquier sujeto que quiera ingresar a los pasillos del Hospital sin autorización o sin necesidad, esta es una cuestión que venimos insistiendo desde que estábamos en el hospital viejo. Iremos a hablar con el director del hospital para saber cuales son las estrategias para mejorar la seguridad en el edificio.”

