Revelan que es lo último que vemos antes de morir

Una mañana, hace cincuenta años, mientras el doctor Bruce Greyson estaba comiendo, le informaron que llegó una nueva paciente a la Sala de Examen del centro. Se trataba de una adolescente llamada Holly que se había intentado quitar la vida y estaba completamente inconsciente. Una línea muy delgada la separaba de la vida y la muerte, pero afortunadamente su corazón todavía latía. Todo gracias a Susan, su compañera de piso, quien por suerte había avisado a las autoridades sanitarias a tiempo.

El médico visitó a Holly antes de irse a casa y habló con Susan en el pasillo, a unos cuantos metros de distancia de la habitación donde descansaba inconsciente su compañera. A la mañana siguiente, le comunican que Holly pasó la noche en la UCI. Pero por fortuna, su corazón volvió a latir de forma regular. Cuando el doctor acude a su habitación aliviado al saber su mejoría, se la encuentra despierta y algo somnolienta. Se presenta ante Holly, pero no necesita decir nada más. Ella sabe quién es. Le informa de que el día anterior lo había visto hablando con Susan en el pasillo y que tenía una mancha de espaguetis en su corbata. De pronto, el médico llamado Greyson se encuentra con lo inexplicable. La paciente no solo sabía quién era y cómo se había manchado la corbata, también repitió la conversación que había tenido con su amiga, todas sus preguntas y respuestas y hasta que había cambiado de sitio el ventilador que había en la sala.

“Se me erizó el vello de la nuca y se me puso la piel de gallina”, contó el propio Greyson del episodio. “Era imposible que Holly supiera todo aquello. Era imposible que supiera que yo había hablado con Susan, y mucho menos que conociera el contenido de nuestra conversación o supiera lo de la mancha de mi corbata. Pero lo sabía. Creí que tenía que haber alguna causa física razonable que explicase por qué Holly sabía aquellas cosas y que tendría que encontrarla yo mismo. Y en caso de que no la hubiera…, bueno, pues solo había una alternativa: que la parte de Holly que pensaba, veía, oía y recordaba había salido de su cuerpo de algún modo y me había seguido por el pasillo hasta la sala de espera y, sin tener ojos ni oídos, había percibido mi conversación con Susan”.

Greyson trató de sacar el incidente de su mente, asegurándose de que probablemente alguien le estaba gastando una broma. Pero durante los siguientes años, siguió escuchando historias similares que involucraban a pacientes que afirmaban haber abandonado sus cuerpos durante un evento cercano a la muerte, lo que le recordó la extraña interacción que compartió con Holly.

Luego, en 1975, Raymond Moody publicó su libro seminal Life After Life, en el que entrevistó a 150 personas que habían pasado por una experiencia cercana a la muerte, acuñando el término ECM por primera vez.

“Cuando Raymond Moody publicó ese libro… me di cuenta por primera vez de que estos no eran solo unos pocos pacientes psiquiátricos que contaban estas historias, las ECM les sucedían a personas normales en todo el mundo”, dijo.

“Siendo científico, simplemente no podía entender esto, y 50 años después todavía estoy tratando de entenderlos”.

Experiencias misteriosas

Desde su encuentro casual con Holly, el Dr. Greyson ha realizado miles de entrevistas con personas que afirman tener una ECM , ha publicado cientos de artículos y ha sido cofundador de la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte.

Debido a que las experiencias cercanas a la muerte ocurren con una advertencia extremadamente limitada, son casi imposibles de probar.

Los relatos escritos de las ECM se remontan al menos a la Edad Media, pero no existe una definición ampliamente aceptada de lo que es una ECM. Sin embargo, por lo general, el término se refiere a las experiencias místicas y profundas que las personas informan tener cuando están al borde de la muerte.

Las estadísticas muestran que son más comunes en pacientes que sobreviven a traumatismos craneales graves o a un paro cardíaco.

En EE. UU., aproximadamente 9 millones de personas informaron haber tenido una ECM, según encontró un estudio de 2011 en Annals of the New York Academy of Sciences.

En todo el mundo, se cree que entre el 10 % y el 20 % de las personas que están cerca de la muerte informan haber tenido una ECM, lo que representa alrededor del 5 % de la población.

Tales individuos, o NDErs, como se les conoce colectivamente, a menudo informan haber cambiado profundamente después, ya sea que se trate de una nueva apreciación de la vida, una disminución del miedo a la muerte o un despertar espiritual.

El campo de la ciencia sigue dividido al respecto. Algunos atribuyen las ECM a vuelos alucinatorios de la imaginación, las últimas respiraciones entrecortadas de un cerebro moribundo.

Sin embargo, otros, como el Dr. Greyson, creen que las ECM pueden ayudar a desentrañar los misterios de la conciencia humana y la posibilidad de que continúe viviendo incluso después de que nuestros cuerpos mueran.

