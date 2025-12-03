Retoman la búsqueda del avión MH370 de Malaysia Airlines

El Gobierno de Malasia anunció que el 30 de diciembre reanudará la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció el 8 de marzo de 2014, tras perder contacto con los radares.

La aeronave, que trasportaba 239 pasajeros, había salido de Kuala Lumpur y tenía como destino Pekín. El Boeing 777 jamás no pudo ser localizado, pese a que se realizó la mayor búsqueda en la historia de la aviación.

Desde el Ministerio de Transporte de Malasia indicaron que se realizarán tareas de localización «en una área específica evaluada como la de mayor probabilidad de localizar la aeronave».

Tras 11 años, el rastreo estará a cargo de la firma de exploración marina Ocean Infinity, que llevó a cabo en 2018 una operación de búsqueda inicial. Es la misma compañía que estuvo a cargo de la búsqueda de sumbarino argentino ARA San Juan.

El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014, apenas 40 minutos después de haber partido desde Kuala Lumpur con destino a Beijing.

Tras dejar el espacio aéreo malasio e ingresar en el de Vietnam, la aeronave realizó un giro inesperado hacia el oeste y dejó de aparecer en los radares.

Los últimos registros señalaron que el avión modificó su trayecto hacia el sur del océano Índico por razones que aún se desconocen. Antes, regresó sobre territorio malasio, cruzó el estrecho de Malaca y continuó volando durante varias horas.

Según los datos satelitales, la aeronave permaneció en el aire 7 horas y 37 minutos, se habría quedado sin combustible y caído al mar.

A pesar de los amplios operativos, el avión nunca fue encontrado. Las hipótesis sobre su desaparición siguen siendo múltiples y alimentan uno de los enigmas más desconcertantes de la historia de la aviación moderna.